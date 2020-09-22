النقل: عازمون على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بعمق 19,80 متر

أكدت وزارة النقل، الثلاثاء، عزمها تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بعمق 19,80 متر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة النقل تود أن تبين للرأي العام أنها دأبت على خدمة مصالح الشعب والوطن التي لن تتنازل عنها، وبهذا الصدد نود ان نبين أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي والحيوي وبعمق (19,80)م تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا وفق المخططات التي وضعها الاستشاري الايطالي".

وأضافت "نعد شعبنا بان لا تراجع عن المشروع الحلم ولن نخذل شعبنا الذي اولانا ثقته ونحن اهلا لها بإذن الله".