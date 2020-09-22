الجنابي يصف اختيار قضاء المدائن ليكون موقعاً للمدينة الرياضية بـ'المكان المناسب'



وصف النائب زياد الجنابي، الثلاثاء، اختيار قضاء المدائن ليكون موقعاً للمدينة الرياضية بـ"المكان المناسب".



وكان مجلس الوزراء قرر اليوم الثلاثاء، اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من وقال الجنابي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نبارك خطوة مجلس الوزراء باختيار قضاء المدائن ليكون موقعا لانشاء المدينة الرياضية المهداة من العاهل السعودي وهي الاختيار المناسب في المكان المناسب".وكان مجلس الوزراء قرر اليوم الثلاثاء، اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من السعودية

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