دولة عربية تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

ودعا وزير الصحة سعد جابر المواطنين إلى "الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات"، من أجل حماية شعب المملكة.وسجل الأردن إجمالا 5679 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19".

وارتفعت الإصابات أربعة أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.