افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بان رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي يكفي لتغطية رواتب الموظفين.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان " رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول الحالي". واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان " الرصيد يكفي اضا لتغطية رواتب الاشهر القادمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: رصيد المالية لدى البنك المركزي يكفي لتغطية رواتب الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.