الأمم المتحدة تدعو لـ'تجنب' حرب باردة جديدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى "وقف إطلاق نار عالمي لوضع حد للصراعات الأكثر سخونة"، والقيام "بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة جديدة".

وقال غوتيريش خلال افتتاح الجمعية العامة السنوية للمنظمة، الثلاثاء، إنه في مواجهة وباء كوفيد-19، يحتاج العالم إلى "وقف إطلاق نار عالمي لوضع حد للصراعات الأكثر سخونة"، والقيام "بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة جديدة".



وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "هذا مسار خطير جدا"، منددا بالمنافسة الصينية الأميركية المتصاعدة في العالم.

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