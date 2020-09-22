حكم قضائي بحبس ناصر الخليفي 28 شهرًا بسبب 'بي إن سبورتس'

وكان مكتب السكرتير العام السويسري، قد اتهم جيروم فالكي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بقبول رشوة من ناصر الخليفي باعتباره مدير مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، لحصولها على البطولات الكبرى مثل كأس العالم وكأس القارات وذلك في فبراير الماضي.وقالت الصحيفة إنّ النيابة طالبت بالسجن لمدة 3 سنوات ضد جيروم فالكي، إلى جانب حبس الخليفي 28 شهرًا.

وأوضحت الصحيفة أنّ المدعي العام في اتهاماته ضد الخليفي، ذكر أن الأخير لم يتوقف عن ازدراء القواعد الأخلاقية لكرة القدم والمؤسسات القضائية السويسرية؛ رغم التحذيرات.

ومن المتوقع أنّ يكون هُناك رد من الخليفي خلال الساعات القادمة، وأيضًا بيان من مكتب المدعي العام، لتأكيد الحُكم.

فالكي متهم بالحصول على رشوة من الخليفي تتمثل في فيلا في سردينيا، وأكثر من مليوني ونصف المليون يورو

