حكم قضائي بحبس ناصر الخليفي 28 شهرًا بسبب 'بي إن سبورتس'

2020-09-22 | 18:46
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وقالت الصحيفة إنّ النيابة طالبت بالسجن لمدة 3 سنوات ضد جيروم فالكي، إلى جانب حبس الخليفي 28 شهرًا.
وأوضحت الصحيفة أنّ المدعي العام في اتهاماته ضد الخليفي، ذكر أن الأخير لم يتوقف عن ازدراء القواعد الأخلاقية لكرة القدم والمؤسسات القضائية السويسرية؛ رغم التحذيرات.
ومن المتوقع أنّ يكون هُناك رد من الخليفي خلال الساعات القادمة، وأيضًا بيان من مكتب المدعي العام، لتأكيد الحُكم.
فالكي متهم بالحصول على رشوة من الخليفي تتمثل في فيلا في سردينيا، وأكثر من مليوني ونصف المليون يورو
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