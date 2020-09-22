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حكم قضائي بحبس ناصر الخليفي 28 شهرًا بسبب 'بي إن سبورتس'

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2020-09-22 | 18:46

حكم قضائي بحبس ناصر الخليفي 28 شهرًا بسبب

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كشفت صحيفة "لو بروجريس" الفرنسية، أنّ القضاء الفرنسي أصدر حكمًا اليوم الثلاثاء 22 ايلول، ضد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الاتهامات الموجهة له برشوة الاتحاد الدولي من أجل حقوق تلفزيونية لبطولة كأس العالم وكأس القارات.
وكان مكتب السكرتير العام السويسري، قد اتهم جيروم فالكي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بقبول رشوة من ناصر الخليفي باعتباره مدير مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، لحصولها على البطولات الكبرى مثل كأس العالم وكأس القارات وذلك في فبراير الماضي.

وقالت الصحيفة إنّ النيابة طالبت بالسجن لمدة 3 سنوات ضد جيروم فالكي، إلى جانب حبس الخليفي 28 شهرًا.

وأوضحت الصحيفة أنّ المدعي العام في اتهاماته ضد الخليفي، ذكر أن الأخير لم يتوقف عن ازدراء القواعد الأخلاقية لكرة القدم والمؤسسات القضائية السويسرية؛ رغم التحذيرات.

ومن المتوقع أنّ يكون هُناك رد من الخليفي خلال الساعات القادمة، وأيضًا بيان من مكتب المدعي العام، لتأكيد الحُكم.

فالكي متهم بالحصول على رشوة من الخليفي تتمثل في فيلا في سردينيا، وأكثر من مليوني ونصف المليون يورو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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