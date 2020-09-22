الصحة تحدد الفئات التي ستستفيد من لقاح كورونا

وقال عبد الأمير في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "العراق أصبح من الدول المنضمة إلى التحالف الدولي للقاحات وسوف يأخذ اللقاحات من الشركات المصنعة التي ستصدرها لـ 156 دولة"، مبينا أن "الكمية التي سيوفرها هذا التحالف هي 20% من عدد السكان، وبواقع 8 ملايين جرعة تقريباً".

وأضاف أن "جرع اللقاح ستكفي لتغطية الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية"، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود "تحرك على اللقاحين الصيني والروسي، فضلاً عن التواصل المستمر مع بقية الشركات المصنعة لتأمين حاجة النسبة المتبقية من السكان".