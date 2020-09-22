عدد الإصابات بكورونا في دول الخليج يتجاوز 800 ألف

وأوقفت جميع الدول إجراءات العزل العام وحظر التجول، لكن القيود على التجمعات وعلى السفر للخارج ما زالت قائمة، ومعايير التباعد الاجتماعي ما زالت مفروضة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في منطقة الخليج حتى اليوم الثلاثاء، 800651 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 6805 حالات.