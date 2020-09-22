عدد الإصابات بكورونا في دول الخليج يتجاوز 800 ألف

أظهرت أرقام وإحصاءات لوكالة "رويترز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية الخليجية الست زاد إلى مثليه في ثلاثة أشهر وتجاوز 800 ألف حالة.
وأوقفت جميع الدول إجراءات العزل العام وحظر التجول، لكن القيود على التجمعات وعلى السفر للخارج ما زالت قائمة، ومعايير التباعد الاجتماعي ما زالت مفروضة.
وبلغ عدد حالات الإصابة في منطقة الخليج حتى اليوم الثلاثاء، 800651 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 6805 حالات.
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