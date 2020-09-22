المالية تكشف حقيقة اعتقال وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة

نفت وزارة المالية، الثلاثاء، اعتقال وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تنفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام خبر مفاده صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموزانة طيف سامي".



وأكدت أن "طيف سامي مازالت مستمرة بعملها في الوزارة وعلى الوكالات الإعلامية توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة".

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