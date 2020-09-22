سواريز يواجه أزمة كبرى بسبب 'الغش' في اختبار الجنسية الإيطالية

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن "الشرطة الإيطالية قد فتحت تحقيقًا موسعًا بشأن الاختبار الذي خضع له سواريز، حيث أكدت بأن الأسئلة التي جاوب عليها الأوروجوياني كان يعرفها مسبقًا ومتفقًا عليها لتسهيل حصوله على جواز السفر".وأطلعت الصحيفة الإسبانية بحسب ما ذكرت عبر موقعها الرسمي على "وثيقة الشرطة الإيطالية الرسمية والتي أكدت أن هناك مخالفات في اختبار شهادة اللغة الإيطالية الذي أجراه سواريز في 17 ابلول الجاري، وهو اختبار ضروري للحصول على الجنسية الإيطالية".

وبينت الصحيفة ان "المسئولون في إيطاليا يعتقدون أن اللاعب كان على علم بالأسئلة مسبقًا وأنه كان لديه المستند المعتمد الذي يؤكد نجاحه في الاختبار قبل الحضور".



وأشارت الى ان "السلطات المختصة تقوم الان بالتحقيق في الأمر بمدينة "بروجيا"، للكشف عن حقيقة إذا ما كان سواريز بالفعل قد نجح في الاختبار بالغش لتسهيل عملية حصوله على الجنسية الإيطالية من عدمه".

الجدير بالذكر أن اختبار اللغة الإيطالية كان يستهدف منه سواريز ضمان الجنسية من أجل الانضمام إلى يوفنتوس، ولكن تغيرت وجهته في الساعات الماضية، وأصبح قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.