لاعبا الشرطة ضمن 'الأفضل' في دوري ابطال آسيا

2020-09-22 | 15:05
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اختار موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لاعبين من نادي الشرطة ليكونا ضمن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتواجد كل من اللاعبين مازن فياض وعلي فائز ضمن التشكيل المثالي، فالأول سجل هدفاً ومرر 23 تمريرة ناجحة، ليحصل على تقييم 8.1 من 10.
اما علي فائز، فصنع هدفاً ومرر 16 تمريرة ناجحة، ليحص على تقييم 7.1 من 10.
وكان الشرطة قد تعادل مع استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله في الجولة الماضية من دوري الابطال.
اما علي فائز، فصنع هدفاً ومرر 16 تمريرة ناجحة، ليحص على تقييم 7.1 من 10.
وكان الشرطة قد تعادل مع استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله في الجولة الماضية من دوري الابطال.
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