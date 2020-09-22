لاعبا الشرطة ضمن 'الأفضل' في دوري ابطال آسيا

وتواجد كل من اللاعبين مازن فياض وعلي فائز ضمن التشكيل المثالي، فالأول سجل هدفاً ومرر 23 تمريرة ناجحة، ليحصل على تقييم 8.1 من 10.

اما علي فائز، فصنع هدفاً ومرر 16 تمريرة ناجحة، ليحص على تقييم 7.1 من 10.



وكان الشرطة قد تعادل مع استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله في الجولة الماضية من دوري الابطال.