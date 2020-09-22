نائب: الانتخابات في موعدها رهاننا الكبير على حيوية واستقلالية القضاء

اعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري، الثلاثاء، أن الانتخابات في موعدها رهاناً كبيراً على حيوية واستقلالية القضاء.
وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر"، "نحن مع تعديل قانون المحكمة الاتحادية ولسنا مع الاضافة وبما ينهي حالة الفراغ الدستوري في البلاد منذ 7 أشهر".
وأضاف "نلتزم بالبنود الدستورية في تحديد ومنح الصلاحيات لادارة الهيئات القضائية"، معتبراً أن "الانتخابات في موعدها رهاننا الكبير على حيوية واستقلالية القضاء".
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