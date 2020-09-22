البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس

قررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، رفع الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الحالي إلى الخميس المقبل، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وشهدت جلسة اليوم، إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون "العيد الوطني" العراق، والقراءة الاولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، فيما تم تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية بطلب من اللجان المعنية.
كذلك شهدت الجلسة، إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا الجنوبية، وإنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق وهنغاريا.
كذلك شهدت الجلسة، إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا الجنوبية، وإنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق وهنغاريا.
وكان مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسته السابعة برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.
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