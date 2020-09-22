البرلمان يؤجل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، أن البرلمان قرر تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بطلب من اللجان المعنية، مجلس النواب يُؤجل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية".
وكان مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسته السابعة برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.
وكان مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسته السابعة برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.
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