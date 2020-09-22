الساعدي يوجه سؤالا الى رئيس الوزراء حول التواجد الامريكي في العراق

وجه النائب صباح الساعدي، الثلاثاء، سؤالا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول التواجد الامريكي في العراق والاتفاقيات التي عقدها العراق مع امريكا.

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