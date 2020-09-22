عراقيون النيابية: التصويت بواسطة بطاقة البايومترية هو الوسيلة الانجح في كشف النتائج الحقيقية

اعتبرت كتلة عرقيون النيابية، الثلاثاء، ان التصويت بواسطة بطاقة البايومترية هو الوسيلة الانجح في كشف النتائج الحقيقية، داعية القوى السياسية الى حسم التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات.
وقال رئيس الكتلة هشام السهيل في مؤتمر صحفي، عقده في البرلمان، بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته الخليج 365، "اننا نؤكد على اهمية اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في اجواء سياسية واجتماعية مستقرة بعيدة عن سطوة السلاح والمال السياسي والتسقيط الاعلامي".
ودعا السهيل "القوى السياسية الى حسم التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات المتعقلة بعدد وشكل الدوائر الانتخابية"، مشددا على ضرورة "ان يكون التصويت في الانتخابات المقبلة وفق بطاقة البايومترية حصراً حتى لا نعيد مشاهد التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات".
وتابع ان "التصويت بواسطة بطاقة البايومترية، هو الوسيلة الانجح في كشف النتائج الحقيقية بلا تزوير ولا تلاعب وبيان ارادة الناخب العراقي، الذي ينتظر اجراء انتخابات حرة نزيهة".
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