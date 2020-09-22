البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، ببدء جلسة البرلمان السابعة برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب بدأ، قبل قليل، جلسته السابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي"، مبيناً أن "عدد الحضور يبلغ 168 نائباً".
وكانت رئاسة البرلمان رفعت، أمس الاثنين، الجلسة السادسة إلى اليوم الثلاثاء.
وكانت رئاسة البرلمان رفعت، أمس الاثنين، الجلسة السادسة إلى اليوم الثلاثاء.
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