وانتقد بعض اعضاء المجلس ما وصفوه بـالتغييب القسري للمعتقلين وايداعهم في سجون سرية... وهو الخرق الأكبر لحقوق الانسان والدستور. لمزيد من التفاصيل شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لجنة مكافحة الفساد خرقت القانون بعمليات الاعتقال والإيداع في سجون سرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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