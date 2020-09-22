الكربولي: المحكمة الاتحادية احد اهم عوامل ضعف ثقة الشعب بالعملية السياسية

اكد النائب محمد الكربولي، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية احد اهم عوامل ضعف ثقة الشعب بالعملية السياسية. وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر": "لقد كانت المحكمة الاتحادية واحدة من اهم عوامل ضعف ثقة الشعب بالعملية السياسية لانحياوها الى صاحب السلطة وتقديمها تفسيرات مثيرة للجدل الوطني". واضاف ان "تغيير اعضاء تلك المحكمة الذين تجاوز معظمهم سن التقاعد اصبح ضرورة وطنية"، لافتا الى "اننا نتطلع لتشريع قانون جديد يزيل اشكالية المادة 76 التي مازال العراق يعاني منها".

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