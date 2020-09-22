عضو بالقانونية النيابية: سنناقش هذا الملف خلال استضافة مفوضية الانتخابات غداً

وقالت محمود في حديث لـ الخليج 365، إن "استضافة اللجنة القانونية لمفوضية الانتخابات غداً الأربعاء، ستكون لمناقشتها حول موظفي عقود المفوضية في إقليم كردستان الذين تم استبعادهم من المفوضية وآليات إعادتهم".وأشارت إلى أن "هؤلاء الموظفين تم استبعادهم بعكس باقي المحافظات التي تم إعادة الموظفين فيها وفق خطة إجراء انتخابات مجالس المحافظات حينها، لكن الاقليم لا توجد فيه انتخابات مجالس محافظات فلم يتم إعادتهم في ذلك الوقت".

وأضافت محمود، أننا "مقبلون بالمرحلة المقبلة في وضع الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب، وحينها سيكون إقليم كردستان جزءاً من تلك الانتخابات، بالتالي فنحن قدمنا طلباً لاستضافة المفوضية لمناقشتهم حول آليات إعادة أولئك الموظفين العقود للعمل في الإقليم".



وأوضحت، أن "الاستضافة ستكون بالدرجة الأساس لمناقشة المعيار الذي تتبعه المفوضية لإعادة الموظفين، أما ملف الانتخابات فمن الممكن طرحه في الاجتماع بحال كان هناك فسحة من الوقت لفتح هذا الملف".

وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت، أمس الاثنين، عن عزمها استضافة مفوضية الانتخابات يوم غد الاربعاء.