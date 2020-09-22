كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، الثلاثاء، عن الملف الأساس الذي سيتم طرحه خلال استضافة اللجنة لمفوضية الانتخابات يوم غد الأربعاء، في مجلس النواب.
وأشارت إلى أن "هؤلاء الموظفين تم استبعادهم بعكس باقي المحافظات التي تم إعادة الموظفين فيها وفق خطة إجراء انتخابات مجالس المحافظات حينها، لكن الاقليم لا توجد فيه انتخابات مجالس محافظات فلم يتم إعادتهم في ذلك الوقت".
وأضافت محمود، أننا "مقبلون بالمرحلة المقبلة في وضع الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب، وحينها سيكون إقليم كردستان جزءاً من تلك الانتخابات، بالتالي فنحن قدمنا طلباً لاستضافة المفوضية لمناقشتهم حول آليات إعادة أولئك الموظفين العقود للعمل في الإقليم".
وأوضحت، أن "الاستضافة ستكون بالدرجة الأساس لمناقشة المعيار الذي تتبعه المفوضية لإعادة الموظفين، أما ملف الانتخابات فمن الممكن طرحه في الاجتماع بحال كان هناك فسحة من الوقت لفتح هذا الملف".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت، أمس الاثنين، عن عزمها استضافة مفوضية الانتخابات يوم غد الاربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالقانونية النيابية: سنناقش هذا الملف خلال استضافة مفوضية الانتخابات غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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