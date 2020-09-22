جيفري يؤكد لبارزاني مواصلة الدعم الأميركي لإقليم كردستان

أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية لدى سوريا، المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش، جيمس جيفري، الثلاثاء، على مواصلة دعم بلاده للإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تابعته الخليج 365، إن "رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم جيمس جيفري والوفد المرافق له، في اجتماع حضره وزير شؤون البيشمركة ورئيس أركان البيشمركة ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم".

واضافت ان "الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومهام التحالف الدولي ضد داعش ومكافحة أنشطة ومخاطر الإرهاب في سوريا والعراق، وأحوال الكرد وحوار الأطراف الكردية في سوريا لحل المشاكل وتوحيد الصف بينها".

وشدد جيفري خلال الاجتماع على "استمرار أميركا والتحالف الدولي في مساندة الكرد وشركائهم لمواجهة الإرهاب والقضاء النهائي على داعش في سوريا وإقليم كردستان والعراق"، لافتاً إلى "تقديم كل المساعدات اللازمة للبيشمركة والقوات العراقية بهذا الغرض".

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وعبر المبعوث الأميركي عن دعم وترحيب الولايات المتحدة بين الأطراف الكردية في سوريا لحل الخلافات، مشيراً إلى "الدور الإيجابي للرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كردستان في الحوار بين الأطراف الكردية في سوريا والتقريب بينها وحثها على حل مشاكلها".

بدوره، قدم رئيس إقليم كردستان شكره "للولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش على الدعم والمساعدة المتواصلَين"، مؤكداً "على أهمية والحاجة إلى استمرار مهام التحالف الدولي بالنسبة لإقليم كردستان والعراق وشركائهما في المنطقة حتى ضمان القضاء التام على داعش".

وسلط الاجتماع الضوء أيضاً على مسائل أخرى ومنها فيروس كورونا وتداعياته على سوريا وإقليم كردستان والعراق والإجراءات والخطوات المتخذة لمواجهته، إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، والقضية الكردية في سوريا، والوجود العسكري الأجنبي في سوريا والأوضاع في المنطقة عموماً، وجهود حماية الاستقرار، إلى جانب عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك