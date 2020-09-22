المدراء الفاسدين.. الربيعي يحدد ابرز اولويات امين بغداد الحالي

حدد النائب علاء الربيعي، الثلاثاء، ابرز اولويات امين بغداد الحالي، فيما اشار الى ان لجنة الخدمات ستكون داعم حقيقي لانجاح عمل الامين الجديد.
وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على أمين بغداد الجديد منهل الحبوبي التخلص من بعض المدراء داخل ديوان الأمانة واخرين في بعض البلديات من الفاسدين ومافيات السرقة التي تحاول افشال عمل الأمانة"، مخاطباً الحبوبي "نتمنى لك التوفيق والنجاح وستكون لجنة الخدمات داعمة لك في كل خطواتك الاصلاحية بشرط ان تكون لصالح البغدادين الذين يتمنون ان يروا الأمانة تقوم بواجباتها التي تعطلت وان لا تتحجج بعدم وجود تخصيصات مالية الواردات".
واضاف ان "ارادة الفاسدين الذين سيطروا على الأمانة منذ سنوات يعملون لمصالحهم الخاصة فقط"، داعياً اياه الى "الشروع بخطوات جذرية لمعالجة مشاكل بغداد سواء المتعلق منها بالنظافة او السكن والطرق فضلا عن تنظيف الأمانة من السراق والفاشلين الذين افرغوها من محتواها".
وتابع ان "لجنة الخدمات ستكون داعم حقيقي لانجاح عمل الامين الجديد بغية تغير واقع وشكل بغداد الذي عانى كثيراً وان الاوان لتغيره بالشكل المطلوب".
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