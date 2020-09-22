الإعلام الأمني تعلن انطلاق عملية البحث عن 'سجاد العراقي'

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية البحث عن الناشط "المختطف" سجاد العراقي في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انطلقت اليوم، وحدات (أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر)، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف (سجاد العراقي) وإلقاء القبض على الخاطفين".



وأوضحت، أن "الواجب يشمل مناطق (أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل)"، مضيفةً أن ذلك يأتي "بإسناد طيران الجيش، وبالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان".

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