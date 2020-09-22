بالفيديو: أهالي ديالى يستغيثون من سوء الخدمات

من شح المياه، الى تردي واقع الكهرباء والطرق الرديئة، كلها مشاكل يعاني منها سكان هذه المناطق.
الفساد المستشري في المشاريع هو السبب الرئيسي الذي أوصل المحافظة الى هذه الحالة، بحسب أبنائها.
التفاصيل في التقرير المرفق.
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