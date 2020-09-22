توضيح من شرطة ذي قار بشأن قوات مكافحة الارهاب التي وصلت للمحافظة

اصدرت قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء، توضيحا بشأن قوات مكافحة الارهاب التي وصلت للمحافظة لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي، فيما دعت اهالي المحافظة الى التعاون مع القوات الامنية وتفهم المهمة الملقاة على عاتقهم.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "على خلفية حادث خطف الناشط المدني سجاد العراقي، ارسلت الحكومة المركزية قوة من الفرقة الذهبية الى محافظة ذي قار لاتخاذ عدد من الاجراءات الامنية حيال ذلك".

واضافت ان "هذه القوة من خارج ذي قار ومكلفة بمهمة رسمية وليس لديها المعرفة برموز محافظتنا وشيوخها وانها لاتقصد احدا من عمداء القوم ونخص الشيخ كاظم آل شبرم صاحب التأريخ والمواقف المشرفة والذي نكن له كل تقدير وأحترام من قبل قيادة شرطة ذي قار".

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وتابعت ان "عمليات التفتيش والمداهمات تسير في عدد من المناطق الريفية خارج مركز مدينة الناصرية وبعدة محاور وحسب المعلومات والمصادر"، موضحة ان "هذه القوات غير خاضعة لتوجيهات قيادة الشرطة وتنفذ اوامر من جهات عليا لدعم ومساندة قواتنا التي تواصل واجباتها بمهنية عالية وبخطوات واثقة لفرض هيبة الدولة والحفاظ على امن المواطن".

ودعت القيادة "اهالي المحافظة الى التعاون مع القوات الامنية وتفهم المهمة الملقاة على عاتقهم والتي هي تعد خدمة للصالح العام"، مجددة "تمكسنا بمسؤوليتنا وواجباتنا تجاه اهلنا في حفظ امنهم وحماية الارواح والممتلكات ولايوجد مكان للخاطفين والقتلة والمجرمين بكل مسمياتهم والذين يحاولون زعزعت الامن بيننا ومن واجبنا تقديمهم للمحاكم المختصة وتوفير الاجواء الامنة لاهالي المحافظة".