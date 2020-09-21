نائب يوجه رسالة الى الكاظمي بشان المحافظين

وجه النائب رياض التميمي، الاثنين، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان المحافظين، فيما اشار الى ان المحافظين يهيمنون على مقدرات المحافظات.

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "منذ تعطيل عمل مجالس المحافظات التي كانت تعمل بدور رقابي كبير على ادارة المحافظات العراقية، وزيادة صلاحية المحافظين حتى وصلت لارتباط جميع الدوائر الحكومية بها في المحافظات من دون العودة للوزارات اصبحت سلطات المحافظين هي الاكبر، واصبحوا يهيمنون على مقدرات المحافظات".

واضاف "ولان المحافظين لا يخضعون لرقابة مجلس النواب العراقي، ويهيئون الميزانيات السنوية وحدهم، من دون حتى اشراك النواب في المحافظات بذلك، ناهيك عن تنفيذ المشاريع بشكل مباشر او عن طريق الامانة من دون المناقصات والاعلان والسماح للشركات العامة بالعمل في المحافظات جعل اوضاع المحافظات اسوء".

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وخاطب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول ان "عدم ارتباط الدوائر بالوزارات، وكتابة الموازنات من دون العودة لوزارة التخطيط، وملف تنفيذ المشاريع جميعها تجعل المحافظين سلطة اعلى من اي سلطة، ولا يمكن مراقبتها او محاسبتها، والاخطاء والمشاكل اصبحت كثيرة نتيجة ذلك".

وتابع "سيادة الرئيس من الضروري اليوم ان يحدد وضع المحافظين، اما الذهاب الى انتخابات للمحافظين ومجالس المحافظات، او جعل ارتباطهم بك شخصيا بصفة الدرجات الخاصة، لتحديد مواطن الخلل، ووضع الميزانية تحت تصرف وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظات"، لافتا الى ان "الشعب العراقي ينتظر من الحكومة والبرلمان موقفاً حاسماً، لان الانتظار طال والمحافظات لم تشهد اي تطوراً او عمراناً، والامور الخدمية من سيء الى اسوء".

وتابع ان "الشعب العراقي بالمجمل ينتظر من الكاظمي صولة اخرى، تستهدف مزيدا من المفسدين الذين دمروا المحافظات العراقية واستباحوها لمصالحهم الشخصية والفؤية والحزبية الضيقة".