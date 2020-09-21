مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المجلس رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهراً".

واعلن مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، تسلمه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.



و ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،اليوم الاثنين، أعمال الجلسة السادسة بحضور 170 نائباً.