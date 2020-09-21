البرلمان يتسلم مشروع قانون موازنة 2020

اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تسلمه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "البرلمان استلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ المرسل من قبل الحكومة".
و ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،اليوم الاثنين، أعمال الجلسة السادسة بحضور 170 نائباً.
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