المالية النيابية تكشف عن مقترح لإعادة المتقاعدين المحالين قسراً لوظائفهم

كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، اليوم الاثنين، عن ما يتضمنه مقترح تعديل قانون التقاعد، مؤكداً أن إحدى فقراته إنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وإعادتهم إلى وظائفهم.



وقال الصفار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "المقترح يحتوي مجموعة من المواد والفقرات وكلها تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وأحيلوا إلى التقاعد بشكل مفاجئ وتضرروا جراء ذلك" .

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وأضاف، أن "التعديلات تتعلق بتغيير السن القانوني ووضع جدول زمني لإحالة الأشخاص والموظفين الذين يشملهم قانون التقاعد، وكذلك هناك مقترح لإعادة الذين أحيلوا للتقاعد بشكل قسري إلى وظائفهم".

وتابع الصفار أن "هناك فقرة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية وغير ذلك من تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الموظف".