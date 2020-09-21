أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 4368 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل 3899 حالة في إحصائية أمس الأحد.



وتشير هذه الحصيلة اليومية الجديدة إلى ارتفاع مؤشر الإصابات الذي يلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322، وفي 19 سبتمبر 4422، وفي 20 سبتمبر 3899. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4368، ليصل إلى مستوى 398625 حالة.وتشير هذه الحصيلة اليومية الجديدة إلى ارتفاع مؤشر الإصابات الذي يلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322، وفي 19 سبتمبر 4422، وفي 20 سبتمبر 3899. كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 11 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41788 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.