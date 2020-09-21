أعلن السفير العراقي لدى طهران، اليوم الاثنين، أن استضافة الزوار الاجانب في اربعين هذا العام غير متوفرة مطلقاً.
وقال نصير عبد المحسن عبد الله، بحسب وكالة "فارس"، إن "استضافة الزوار الاجانب في زيارة الاربعين لهذا العام غير متوفرة مطلقا، وبالطبع فإن أي أرسال للزوار من سائر الدول الى العراق في هذا الايام منتفٍ".
واعلن السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي، اليوم الاثنين، ان عدم السماح بدخول العراق في ايام الاربعين الحسيني لا يقتصر على الايرانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير العراقي لدى طهران: استضافة الزوار الاجانب في الاربعين غير متوفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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