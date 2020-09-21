المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب جداً للمرة الأولى (صورة)

ونشرت كلودين صعب والدة ايلي جونيور صورة من الزينة معلنة قدوم الطفلة صوفيا. وكان جونيور وكريستينا قد دخلا القفص الذهبي في صيف 2019، حيث شهد اليوم الكبير على "نَعم" أبدية في "بكركي".

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