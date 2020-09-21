أظهرت دراسة جديدة أجراها المجلس النرويجي للاجئين (Norwegian Refugee Council) أن لوباء "كوفيد-19" تداعيات "مدمرة" على النازحين والمتضررين من الصراعات، مما يدفع الكثير منهم نحو حافة الجوع والتشرد.

ويستند التقرير إلى استطلاع رأي شمل 14 دولة، من بينها أفغانستان والعراق وليبيا ومالي والصومال واليمن. ويقول المجلس إن قرابة 3 أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (نحو 1400) واجهوا تدهورا واضحا في ظروفهم منذ بدء تفشي الجائحة.



وعلى سبيل المثال، اضطر 70% لخفض عدد وجبات الطعام لأسرهم، وفقد 77% وظائفهم أو دخلا من العمل، وقال 73% إنهم على الأرجح لن يرسلوا أطفالهم إلى المدرسة بسبب الصعوبات الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، اضطر 70% لخفض عدد وجبات الطعام لأسرهم، وفقد 77% وظائفهم أو دخلا من العمل، وقال 73% إنهم على الأرجح لن يرسلوا أطفالهم إلى المدرسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​دراسة: تداعيات مدمرة للجائحة على النازحين جراء الصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.