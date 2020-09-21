بالصور.. قوات مكافحة الارهاب الى ذي قار

بدأت قوة من مكافحة الارهاب، الاثنين، بالتوجه الى محافظة ذي قار للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية. وجاء ذلك بعد ما وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري بشأن العراقي. حيث تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الأرهاب للتوجه الى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة. Advertisements

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