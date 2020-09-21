المنافذ تعلن ضبط ٣ كغم من مادة الكرستال المخدرة في منفذ سفوان الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط ٣ كغم من مادة الكرستال المخدرة في منفذ سفوان الحدودي. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "ضبطت في منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة مادة الكرستال المخدرة بحوزة مسافر عراقي من ضمن المسافرين العالقين في دولة الكويت، كما تم ضبط بحوزته أدوية غير مسموح بإدخالها".



واضافت انه "تمت عملية الضبط بالتعاون مع شرطة الكمارك مفرزة (k9) ، وتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



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