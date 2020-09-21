البرلمان يؤجل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب يؤجل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي".

وأضاف البيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوجه بعقد اجتماع يوم غد للجان المعنيه مع ممثل الحكومة بشأن قانون الضمان الصحي".



وعقد مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الاثنين، جلسته السادسة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 170 نائباً.