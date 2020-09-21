برلماني يدعو إلى 'تنسيق استثنائي' لمواجهة الفساد وتقليص 'نفوذه'

دعا النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، الاثنين، إلى "تنسيق استثنائي" لمواجهة الفساد وتقليص "نفوذه" داخل مؤسسات الدولة، معتبراً أنه جعل الحكومات السابقة "عاجزة" عن تقديم الخدمات للعراقيين. وقال همزة في حديث لـ الخليج 365، إن "مواجهة الفساد وتقليص نفوذه داخل مؤسسات الدولة بحاجة الى تعاون وتنسيق استثنائي للجهود من قبل الجهات الرقابية المعنية بالتصدي لهذا الأمر"، مبينا أن "هناك الكثير من ملفات الفساد في هيئة النزاهة وجهات رقابية اخرى بحاجة الى ارادة وقوة لمتابعتها وتقديم المتورطين فيها للعدالة والقصاص منهم ليكونوا عبرة الى الاخرين".



وأضاف أن "جميع الحكومات التي تعاقبت في العراق عجزت عن تقديم ابسط الخدمات للشعب العراقي، بسبب الفساد الذي نخر جسد الدولة واهدر موارد الشعب وثرواته"، لافتا الى ان "هناك العديد من الجهات الرقابية في البلد وبحال اردنا تقليص الفساد فعلينا تفعيل الجهات الرقابية كمجلس النواب وهيئة النزاهة وباقي الجهات الأخرى".

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