البرلمان يقر مشروع قانون ويؤجل التصويت على مقترح بإلغاء قرار سابق

صوّت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون، فيما أجّل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون يتعلّق بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق".
وأضاف المصدر أن "المجلس أجّل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة 2002".
وأضاف المصدر أن "المجلس أجّل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة 2002".
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