البرلمان يقر مشروع قانون ويؤجل التصويت على مقترح بإلغاء قرار سابق

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق".

وأضاف المصدر أن "المجلس أجّل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة 2002".

