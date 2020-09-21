البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 170 نائباً

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد جلسته السادسة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي"، مبيناً أن "عدد النواب الحاضرين 170 نائباً".

يشار إلى أن رئاسة البرلمان رفعت، أمس الأول السبت (19 أيلول 2020)، الجلسة الخامسة إلى اليوم الاثنين.

