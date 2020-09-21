مصدر: المالكي والعامري يقاطعان اجتماع القوى السياسية الذي دعا اليه الكاظمي

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن مقاطعة رئيسي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتحالف الفتح هادي العامري، اجتماع القوى السياسية الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، قررا مقاطعة اجتماع القوى السياسية الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وتشهد الساحة السياسية، تجاذبات بين القوى الفاعلة فيها، لاسيما بعد إعلان الكاظمي عن موعد لإجراء انتخابات مبكّرة، وسط خلافات محتدمة إزاء المادة المتعلقة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

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