بالفيديو الناصرية تشهد عودة مسلسل الاغتيال والاختطاف

في محافظة ذي قار عاد مسلسل الاغتيال والاختطاف ليطال ناشطين ومدنيين، اذ اقدم مسلحون مجهولون مساء امس على اختطاف الناشط سجاد العراقي الخاطفون وبحسب مصادر اقتادوا سجاد الى مكان مجهول بعد ان اصابوا شخصا اخر بجروح .سخط شعبي واحتجاجات غاضبة تمثلت بغلق الطرق والجسور الرئيسة رافقها استنفار امني كبير. هكذا بدا المشهد في ذي قار اثر اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي قرب المدخل الشمالي لمدينة الناصرية واصابة ناشط اخر بجروح خطيرة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون ... الامر الذي دفع المئات من المتظاهرين الى قطع جسور النصر والحضارات والزيتون في الناصرية من خلال حرق إطارات السيارات ، فيما توجه آخرون للاحتجاج امام مبنى المحافظة .المتظاهرون في ذي قار لم يتوقفوا عند هذا الحد بل امهلوا الحكومة المحلية وشرطة المحافظة ساعة واحدة فقط لمسك الجناة .. مهددين باغلاق جميع دوائر وشوارع ومنافذ المدينة .

قيادة شرطة المحافظة اعلنت تحديد نوع العجلة التي اختطفت سجاد و تشكيل قوة قتالية من فوجين وسرية بمشاركة الاجهزة الاستخبارية لتطويق مكان الحادث , مؤكدة ان فوجين من قوات المهمات الخاصة ضيقا الخناق على مكان منفذي عملية الاختطاف بمنطقة " ال ازيرج " في الناصرية . وقالت القيادة ان العملية تتطلب بعض التأني خشية حصول المواجهات مع العشائر بعد تحديد مسار سيارة الخاطفين.

وبعد الوعود التي اطلقها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بنفسه للمواطنين والتي تتعلق بمحاسبة قتلة المتظاهرين . لايزال مسلسل الاغتيالات يتكرر في معظم محافظات البلاد ومن دون اي رادع .. فيما يصف برلمانيون خطوات الحكومة في هذا الاتجاه بأنها هوليودية وبعيدة عن الواقع