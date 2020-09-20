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مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث سير في الديوانية

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أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، الاثنين، بمصرع شخص وإصابة آخرين جراء حادث سير في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قضاء آل بدير التابع لمحافظة الديوانية شهد، ليلة الأحد، حادثة تصادم بين ثلاث مركبات، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم انتشال الجثة من إحدى المركبات ونقلها برفقة المصابين إلى المستشفى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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