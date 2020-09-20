مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث سير في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قضاء آل بدير التابع لمحافظة الديوانية شهد، ليلة الأحد، حادثة تصادم بين ثلاث مركبات، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم انتشال الجثة من إحدى المركبات ونقلها برفقة المصابين إلى المستشفى".