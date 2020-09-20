ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي امام سوسيداد

رياضة 2020-09-20 | 22:48 645 مشاهدة سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ريال سوسيداد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد. وحل الفريق الملكي ضيفًا على ريال سوسيداد بملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الاسباني. وارتفع رصيد ريال مدريد إلى نقطة واحدة قي المركز العاشر، مع العلم أن للفريق الملكي مباراة مؤجلة.



في المقابل ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى نقطتين في المركز التاسع. في المقابل ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى نقطتين في المركز التاسع. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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