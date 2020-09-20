الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في احد المقار الامنية بذي قار

افاد مصد امني، الاحد، بأن فرق الدفاع اخمدت يخمد حريقا اندلع في احد المقار الامنية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان حريقا اندلع في مقر كشافة علي الاكبر بمحافظة ذي قار ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق"، مشيرا الى انها "اخمدت ايضا اطارات محروقة داخل دار متروكه لمسؤول اللجنة الامنية السابق سيد جبار".