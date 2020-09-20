التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشرطة واستقلال طهران

2020-09-20 | 21:54
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حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الشرطة واستقلال طهران الايراني ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.
وافتتح مازن فياض اهداف المباراة التي اقيمت على استاد خليفة الدولي في الدقيقة 26 ، لكن استقلال طهران نجح في تعديل الكفة عند الدقيقة 68 عن طريق اللاعب امير ارسلان.
وبهذا التعادل اصبح رصيد الشرطة 5 نقاط في وصافة الترتيب، بينما ارتفع رصيد استقلال طهران الى النقطة الثانية في المركز الاخير.
وسيواجه استقلال طهران فريق الاهلي السعودي يوم الاربعاء المقبل، باخر مباريات المجموعة الاولى.
وبهذا التعادل اصبح رصيد الشرطة 5 نقاط في وصافة الترتيب، بينما ارتفع رصيد استقلال طهران الى النقطة الثانية في المركز الاخير.
وسيواجه استقلال طهران فريق الاهلي السعودي يوم الاربعاء المقبل، باخر مباريات المجموعة الاولى.
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