التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشرطة واستقلال طهران

وافتتح مازن فياض اهداف المباراة التي اقيمت على استاد خليفة الدولي في الدقيقة 26 ، لكن استقلال طهران نجح في تعديل الكفة عند الدقيقة 68 عن طريق اللاعب امير ارسلان.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الشرطة 5 نقاط في وصافة الترتيب، بينما ارتفع رصيد استقلال طهران الى النقطة الثانية في المركز الاخير.



وسيواجه استقلال طهران فريق الاهلي السعودي يوم الاربعاء المقبل، باخر مباريات المجموعة الاولى.