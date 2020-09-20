الاعلام الامني: طائرة مسيرة تركية تستهدف اليوم عجلة بداخلها ثلاثة أشخاص بسنجار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، ان طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة بداخلها ثلاثة أشخاص بسنجار. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طائرة مسيرة تركية استهدفت مساء اليوم عجلة نوع اوبل اوميكا، بداخلها ثلاثة أشخاص من عناصر حزب العمال التركي، قرب مزار شرف الدين في قضاء سنجار".



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