صالح: تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، أن تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة.

وقال بيان للمكتب رئيس الجمهورية، تلقته الخليج 365، ان "صالح استقبل في قصر بغداد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عُرفت بـ"جريمة المنصور"، بحق أسرة كاملة من ثلاثة أفراد".

وثمّن رئيس الجمهورية بحسب البيان "سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وصولاً لإلقاء القبض على الجاني"، مشيراً الى أن "ما حصل جريمة مروّعة هزًت الرأي العام، وكان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة لمن تُسوّل له نفسه القيام بجرائم".

Advertisements

وشدد صالح على "أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين"، مؤكداً "دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية في الكشف عن المتورطين بممارسة اعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي"، مشيراً الى أن "تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة".