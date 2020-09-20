الفتلاوي تدعو لدعم استقلالية القضاء وعدم السماح بـ'التغول والتمدد' على صلاحياته

دعت رئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي، الأحد، إلى دعم استقلالية القضاء، مشددة على وجوب عدم السماح لأي سلطة أخرى بـ"التغول والتمدد" على صلاحيات السلطة القضائية.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها، إن "القضاء سلطة مستقلة ويجب أن يعمل الجميع على دعم استقلالية القضاء وعدم التدخل بشؤونه بالفعل وليس بالشعارات".
وأضافت، "كما ويجب عدم السماح لأي سلطة أخرى بالتغول والتمدد على صلاحيات السلطة القضائية".
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