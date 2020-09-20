أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الأحد، بعقد اجتماع للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي,

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يترأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".



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