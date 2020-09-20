نائب يكشف الخيار الأكثر ترجيحاً بخصوص الدوائر الانتخابية

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "ممثلي القوى السياسية في اللجنة القانونية في حوارات مستمرة، وهي توجهت إلى حصر الخيارات بشأن شكل الدوائر الانتخابية في ثلاثة خيارات تم تحديدها بشكل واضح بعد أن كانت في البداية ستة خيارات"، مبيناً أن "الخيار الأول أن تكون 237 دائرة انتخابية، والخيار الثاني أن تكون لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة".وأضاف المسعودي، أن "الخيار الثالث وهو الأكثر ترجيحاً، أن يكون كل دائرة انتخابية أربع مقاعد نيابية"، لافتاً إلى أن "اللجنة القانونية تدرس اليوم الخيارات المطروحة من ناحية إيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع وسرعة إنجازها على اعتبار أنها أمور مهمة ينبغي الاهتمام بدراستها".

وأشار إلى أن "الجانب الفني يرتبط بمفوضية الانتخابات، ما يوجب الاستماع لرأيها بشكل فعال وقوي، إضافة إلى الاستماع لرؤية الأمم المتحدة في دعم مشوار العملية الانتخابية في العراق"، مرجحاً "حسم الأمور خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال حصر الأفكار والخروج بفكرة إيجابية يمكن من خلالها الخروج بقانون عادل وشفاف".