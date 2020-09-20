نائب يكشف الخيار الأكثر ترجيحاً بخصوص الدوائر الانتخابية

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد، أن الخيار الأكثر ترجيحاً بخصوص الدوائر الانتخابية في الانتخابات المقبلة هو أن تكون لكل دائرة انتخابية أربع مقاعد نيابية، متوقعاً حسم الأمور خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف المسعودي، أن "الخيار الثالث وهو الأكثر ترجيحاً، أن يكون كل دائرة انتخابية أربع مقاعد نيابية"، لافتاً إلى أن "اللجنة القانونية تدرس اليوم الخيارات المطروحة من ناحية إيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع وسرعة إنجازها على اعتبار أنها أمور مهمة ينبغي الاهتمام بدراستها".
وأشار إلى أن "الجانب الفني يرتبط بمفوضية الانتخابات، ما يوجب الاستماع لرأيها بشكل فعال وقوي، إضافة إلى الاستماع لرؤية الأمم المتحدة في دعم مشوار العملية الانتخابية في العراق"، مرجحاً "حسم الأمور خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال حصر الأفكار والخروج بفكرة إيجابية يمكن من خلالها الخروج بقانون عادل وشفاف".
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